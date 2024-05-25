Fransa'da "öğrencileri ayrıştırıcı" reform: Binlerce öğretmen eylem yaptı

Fransa'nın başkenti Paris'te eğitim sendikalarının çağrısıyla toplanan binlerce öğretmen hükümetin "öğrencileri ayrıştırıcı" reformuna karşı yürüyüş yaptı. Öğretmenler, Başbakan Gabriel Attal'ın Eğitim Bakanı iken duyurduğu reformu "Gabriel Attal, reformunu istemiyoruz" diyerek protesto etti.

Fransa'da binlerce öğretmen, hükümetin öğrencilerin seviyelerine göre gruplandırılmasını hedefleyen "bilgi şoku" reformuna ve çalışma koşullarının kötüleşmesine karşı gösteri düzenledi.

Başkent Paris'te, Başbakan Gabriel Attal'ın Eğitim Bakanı iken duyurduğu reform, öğretmenler tarafından protesto edildi.

Ülke genelinde SNEP-FSU, SUD Education, CGT ve FNEC-FP FO gibi eğitim sendikalarının çağrısıyla toplanan öğretmenler, hükümetin "öğrencileri ayrıştırıcı" reformuna karşı yürüyüş yaptı.

Öğretmenler, "Gabriel Attal, reformunu istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Öğrencileri seviyelerine göre gruplandırmayı öneren düzenlemeye karşı çıkan öğretmenler, uygulamanın, öğrenme güçlüğü çeken çocukların damgalanmasına neden olacağını düşünüyor.