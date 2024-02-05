Fransa'da öğretmenlerden yeni grev kararı

Fransa'da maaşlarının iyileştirilmesini ve yeni eğitim düzenlemesinde değişiklikler yapılmasını talep eden öğretmenlerin yeniden grev yapacağı duyuruldu.

Franceinfo haber sitesine göre, ülkenin önde gelen eğitim sendikalarından yapılan çağrıda, öğretmenlerin 6 Şubat'ta greve gideceği bildirildi.

Grev çağrısında öne çıkan talepler arasında çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaş artışı yer alırken, hafta boyu düzenlenecek mitinglerle Fransa Başbakanı Gabriel Attal tarafından açıklanan yeni eğitim düzenlemelerine ilişkin talepler de dile getirilecek.

Hükümetin eğitim politikalarına tepki gösteren öğretmenler, 1 Şubat'ta da greve gitmişti.

İlk ve ortaokul öğretmenlerinin birçok kentte yaptığı greve katılım oranı eğitim sendikası FSU-SNUipp tarafından, başkent Paris için yüzde 65, Val-de-Marne, Drome, Ardeche ve Pyrenees-Atlantiques şehirleri için yüzde 50 olarak tahmin edilmişti.

Fransa Eğitim Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde greve katılım oranı yüzde 20,26 olarak tespit edilmişti.