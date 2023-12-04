Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fransa'da otobüs şoförleri greve gitti, ulaşım aksadı

Ajans Haberleri
  • 04.12.2023 14:13
  • Giriş: 04.12.2023 14:13
  • Güncelleme: 04.12.2023 14:14
Kaynak: AA
Fransa'da otobüs şoförleri greve gitti, ulaşım aksadı

Fransa'nın başkenti Paris'e komşu Seine-Sainte-Denis vilayetinde otobüs şoförlerinin grevi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

BFMTV'nin haberine göre, Seine-Saint-Denis'teki Transdev şirketine bağlı şehir içi otobüs şoförleri çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücret artışı talebi ile iş bıraktı.

Villepinte ve Tremblay-en-France şehir içi otobüs terminali şoförlerinin kontak kapatması, 26 otobüs hattında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Grevin, Transdev şirketinden işçilerin talebini karşılayacak bir dönüş yapılana kadar süreceği duyuruldu.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 