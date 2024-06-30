Fransa'da otoyola düşen küçük uçaktaki 3 kişi öldü
Kaynak: AA
Fransa'da tek motorlu küçük uçağın otoyola düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Fransız basınında çıkan haberlere göre, başkent Paris yakınlarındaki havaalanından kalkan uçak, yüksek gerilim hattıyla temas etmesinin ardından Seine-et-Marne vilayetindeki A4 otoyoluna düştü.
Tek motorlu küçük uçaktaki 3 kişi yaşamını yitirirken, otoyoldaki araçlar kazaya karışmadı.
Kaza nedeniyle otoyolun her iki yönü trafik akışına kapatıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.