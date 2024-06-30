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Fransa'da otoyola düşen küçük uçaktaki 3 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 30.06.2024 23:56
  • Giriş: 30.06.2024 23:56
  • Güncelleme: 30.06.2024 23:56
Kaynak: AA
Fransa'da otoyola düşen küçük uçaktaki 3 kişi öldü

Fransa'da tek motorlu küçük uçağın otoyola düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, başkent Paris yakınlarındaki havaalanından kalkan uçak, yüksek gerilim hattıyla temas etmesinin ardından Seine-et-Marne vilayetindeki A4 otoyoluna düştü.

Tek motorlu küçük uçaktaki 3 kişi yaşamını yitirirken, otoyoldaki araçlar kazaya karışmadı.

Kaza nedeniyle otoyolun her iki yönü trafik akışına kapatıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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