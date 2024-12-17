Fransa'da "özel bütçe tasarısı" oy birliğiyle kabul edildi

Fransa'da kapanmayı önleyecek "özel bütçe tasarısı" Ulusal Mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Ülkede 2025 bütçesini belirleme çalışmaları devam ediyor.

Fransa'da Barnier hükümeti 3 aylık görev süresinin ardından 4 Aralık'ta gensoru önergesi ile düşürüldü ve normal koşullarda 31 Aralık'a kadar onaylanması gereken 2025 bütçesi görüşmeleri zora girdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeni başbakan atanan François Bayrou'nun ise yeni bir hükümet kurmak için siyasilerle görüşmeleri sürüyor.

Ancak hiçbir parti ya da ittifakın salt çoğunluğa sahip olmadığı parçalı meclis tablosu dikkate alındığında yeni hükümetin de uzun ömürlü olmayacağı öngörülüyor ve bütçe konusunda muhalefet ile uzlaşı sağlanmasının da zaman alacağı tahmin ediliyor.

Ülkenin içinde bulunduğu çalkantılı siyaset zemininde, bütçenin beklenen tarihte onaylanamayacağı aşikar hale gelirken, bu gibi olağandışı durumlarda operasyonlarının bütçe yetersizliği nedeniyle durma tehlikesine karşı hükümete kamu işlerini sürdürme imkanı veren özel bütçe tasarısı, düşürülen kabine tarafından Ulusal Meclis'e sunuldu.

FRANSA'DA KAMU BORÇLARI ARTIYOR

Özel bütçe tasarısı 554 sandalyeli mecliste oturuma katılan 481 milletvekilinin desteğini aldı. Tasarının Ulusal Meclisin ardından Parlamentonun üst kanadı Senatoda da onaylanması gerekiyor.

Fransa’da Barnier'nin merkez sağcı hükümeti yaklaşık 3 aylık görev süresinin ardından bütçe konusunda uzlaşı sağlanamaması üzerine 331 milletvekilin desteğiyle 4 Aralık'ta düşmüştü.

Son 3 yılda, 1 yıllık, 8 aylık ve 3 aylık olmak üzere 3 kısa ömürlü hükümetler kurulan ülkede, siyasi krizin "sorumlusu" olarak görülen Macron, merkez sağcı bir diğer isim olan Demokrat Hareketi (MoDem) lideri François Bayrou'yu 13 Aralık'ta başbakan olarak atamıştı. Bayrou yeni hükümetin kurulması için siyasi parti liderleri ile görüşmeleri sürdürüyor.

Öte yandan kamu borçları ile darda olan Fransa'nın kamu borcunun Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 112,4'e, 2025’te ise yüzde 113,8'e yükselmesini bekliyor. Bu oran AB sınırı olan yüzde 60'ın neredeyse iki katına karşılık geliyor.