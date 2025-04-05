Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain oldu

İSTANBUL, (DHA)- PARİS Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Fransa Ligue 1'in 28'inci haftasında Paris Saint-Germain sahasında Angers'ı konuk etti. Teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki PSG, rakibini 55'inci dakikada Desire Doue'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan namağlup durumdaki Paris Saint-Germain, bitime 6 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Böylelikle Paris ekibi, ligde üst üste 4'üncü, toplamda ise 13'üncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Öte yandan PSG, ligin geride kalan kısmında 23 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda rakip ağlara 80 gol gönderen PSG, kalesinde 26 gol gördü.

Ayrıca Paris Saint-Germain ligi yenilgisiz bitirmesi halinde Fransa Ligue 1'deki ilk namağlup şampiyon olacak.