Fransa'da seçim öncesi son anket: Aşırı sağ farkı açtı

Aşırı sağcı partilerin zafer ilan ettiği AP seçimlerinin ardından erken seçim ilan edilen Fransa'da yarın birinci tur oylama yapılacak. Son gelen anketlere göre Le Pen liderliğindeki aşırı sağ blok, en yakın rakibi olan sol ittifakın yaklaşık 10 puan önünde görünüyor.

Aşırı sağcı partilerin güçlenerek çıktığı Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un erken seçim ilan ettiği Fransa’da halk, yarın sandık başına gidecek.

Seçim öncesi yapılan son anketlere göre Fransa'da Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağ blok son haftalara göre daha da güçlendi.

İlk tur oylama için resmi kampanya dün sona erdi ve bugün hiçbir siyasi faaliyete izin verilmeyecek.

AŞIRI SAĞ, MECLİS'TE ÇOĞUNLUK SAĞLAYABİLİR

The Guardian'ın haberine göre Les Echos gazetesi için yapılan bir anket, aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (RN) bir hafta öncesine göre iki puan daha fazla oy alarak ulusal oyların %37'sini kazanabileceğini gösterirken, BFM TV için yapılan bir başka anket ise aşırı sağcı partinin 260-295 sandalye kazanarak mutlak çoğunluğu elde edebileceğini tahmin ediyor.

Anketlere göre Jean-Luc Mélenchon'un Boyun Eğmeyen Fransa'sının (LFI) hakim olduğu geniş ama parçalı bir sol ittifak olan Yeni Halk Cephesi (NFP) %28'de ve Macron'un partisi Ensemble etrafında gerçeklesen koalisyon bilinen 'merkezci blok' %20'de kaldı.

Le Pen'in halefi ve RN'nin genç lideri Jordan Bardella, AB karşıtı bazı tutumlarını yumuşatan ve mali sorumluluk sözü verirken partisi mutlak çoğunluğu kazanmadıkça başbakanlık görevini üstlenmeyeceğini söylemişti.

Fransa'da seçimlerin ikinci turu 7 Temmuz'da yapılacak.