Fransa'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Fransa'da şiddetli yağışlar ve fırtına trafikte aksamalara, su baskınlarına ve elektrik kesintilerine yol açtı.

Ülkede hafta başından bu yana etkili olan Kirk Kasırgası'nın beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar, liman kentlerinden Sete'de kayığı ile denize açılan 70 yaşındaki bir kişinin ölümüne neden oldu.

Sete kenti dahil Fransa'nın güneybatı kesimlerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 65 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

Su baskınları ulaşımda da aksamalara yol açtı. Yağışlardan etkilenen Loire-Atlantique vilayetinde sular altında kalan 22 yol kısmen ya da tamamen trafiğe kapatıldı. Limousin vilayetinde, A20 otoyolu dahil birçok noktada yola düşen ağaçlar trafiği sekteye uğrattı.

Başkent Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi de şiddetli yağışlardan olumsuz etkilendi.