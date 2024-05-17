Fransa'da sinagogu kundaklamaya çalıştığı öne sürülen kişi öldürüldü

Fransa'nın kuzeyindeki Rouen kentinde 06.45 sıralarında polis, sinagogu kundaklamaya çalıştığı öne sürülen kişi polis tarafından öldürüldü. Öldürülen kişinin polise bıçakla saldırdığı iddia edildi

Fransa'da sinagogu kundaklamaya çalıştığı öne sürülen kişi öldürüldü.

Yerel medyadaki haberlere göre, 06.45'te Rouen'daki sinagogdan duman çıktığı polise ihbar edildi.

Olay yerine intikal eden polise bıçaklı kişi saldırdı. Bunun üzerine polislerin ateş ettiği kişi hayatını kaybetti.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X hesabından yaptığı açıklamada, Rouen'da erken saatlerde polislerin sinagogu ateşe vermek isteyen kişiyi "etkisiz hale" getirdiğini belirtti.

Rouen Belediye Başkanı Nicolas Mayer-Rossignol, olayda şüpheli dışında hayatını kaybeden kimsenin olmadığını, Rouen'daki Yahudi cemaatini desteklediğini belirtti.