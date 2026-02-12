Fransa'da skandal Epstein iddiası: e-postalar 6 yıldır yargının elinde

Fransız Marianne dergisi, ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ait e-postaların 6 yıldır Fransız yargısının elinde bulunduğunu iddia etti.

Derginin haberine göre, uluslararası basın Epstein'e ait binlerce e-postayı incelemeyi sürdürüyor.

Buna karşın, söz konusu e-postaların kaynağına ilişkin merkezi öneme sahip Fransız adli belgesinin basında neredeyse hiç yer bulmadığı belirtildi.

Haberde, Paris Temyiz Mahkemesinde görevli bir cumhuriyet savcısının 8 Temmuz 2020’de ABD'nin yargı makamlarına gönderdiği adli yardım talebinde, Epstein'e ait "jeevacation@gmail.com" adresli e-posta hesabının Eylül 2019'da Paris'teki evinde yapılan aramada ele geçirildiğinin açıkça ifade edildiği aktarıldı.

Epstein'in e-postaları 6 yıldır Fransız yargısının elindeydi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Antoine Leaument, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda Marianne dergisinin haberini alıntılayarak, "Bu bilgi hayati ve aynı zamanda önerdiğimiz parlamento soruşturma komisyonunun kurulmasını haklı çıkarıyor." ifadesini kullandı.

Leaument, bu meseleyle ilgili resmi kurumlarda olası aksaklıkların araştırılması gerektiğini savundu.

LFI Milletvekili Gabrielle Cathala ise aynı platformdan söz konusu haberle ilgili yaptığı açıklamada, "İşte bu yüzden, bu meseleyle ilgili soruşturma komisyonu kurulması talebi sunduk." dedi.

Cathala, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'nin dün komisyon kurulmasına yönelik taleplere karşı çıktığını belirterek, şeffaflığa önem veren tüm milletvekillerinin bu girişimi desteklemesi gerektiğini söyledi.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.