Fransa'da sol hükümetin kurulması talebiyle protesto çağrısı

CGT Cheminots Sendikası, Fransa'da sol hükümetin kurulması için gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Galibiyetimizi çaldırmayalım" denildi.

Fransa'da bir sendika, erken seçimin galibi sol ittifak Yeni Halk Cephesi'nden oluşan bir hükümet kurulması talebiyle "valiliklerin ve Ulusal Meclisin yakınlarında gösteriler düzenlenmesi" çağrısında bulundu.

CGT Cheminots Sendikası'nın X hesabında yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sandıktan çıkan sonuçlara saygı duymaya çağrıldı.

Açıklamada, Macron'un şiddet içeren sosyal ve ekonomik politikalarına devam edemeyeceği belirtilerek, sol ittifaktan oluşan bir hükümetin kurulması talebiyle "18 Temmuz'da valiliklerin önünde ve Ulusal Meclisin yakınlarında gösteriler düzenlenmesi" çağrısı yapıldı.

"GALİBİYETİMİZİ ÇALDIRMAYALIM"

"Galibiyetimizi çaldırmayalım" denilen açıklamada, sendikanın, emeklilik yaşını 64'e çıkaran tartışmalı reformun kaldırılması, maaşların artırılması, meslek hayatında kadın ve erkek çalışanlar arasında eşitliğin sağlanması gibi taleplerine yer verildi.

Genel İş Sendikası (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet, bu sabah konuk olduğu LCI kanalında, söz konusu gösterilere katılarak halkın seçim sonuçlarına saygı duyulması için baskı yapmasını istedi.

Macron'un dün basında yayımlanan mektubunun, ülkede büyük öfkeye neden olduğunu belirten Binet, Fransız liderin seçim sonuçlarına saygı duymadığı takdirde ülkeyi kaosa sürükleme riski olduğunu söyledi.

MACRON'UN AÇIKLAMASI

Macron, dün basında yayımlanan mektubunda, Ulusal Mecliste istikrarlı çoğunluk sağlanana kadar yeni bir başbakan atamayacağı mesajını vermişti.

30 Haziran-7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerde, en fazla milletvekili çıkaran Yeni Halk Cephesi yarışı birinci sırada tamamlamıştı.