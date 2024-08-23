Fransa'da sol ittifakın başbakan adayı Castets, Macron ile görüştü: Koalisyon kurmaya hazırız

Fransa’da solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının mecliste en fazla sandalyeyi elde ettiği ancak hiçbir parti ya da ittifakın salt çoğunluğa ulaşamadığı erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmaları sürerken sol ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından "koalisyon kurmaya hazır olduklarını" söyledi.

Macron, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca askıya aldığı hükümet kurma müzakerelerini, erken genel seçimlerde en fazla sandalyeye ulaşan NFP ittifakında yer alan partilerin liderlerini Elysee'de ağırlayarak başlattı.

Görüşmede solcu ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets’in yanı sıra ittifakı oluşturan Fransa Komünist Partisi (PC) lideri Fabien Roussel, Sosyalist Parti (PS) lideri Olivier Faure, çevreci parti Yeşiller’in (EELV) lideri Marine Tondelier, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot ve LFI’li siyasiler yer aldı.

"KOALİSYON KURMAYA HAZIRIZ" MESAJI

Castets, Elysee Sarayı'ndaki görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Macron ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Solun en fazla milletvekili çıkardığı genel seçimlere ilişkin, "Macron'un Fransız halkının mesaj verdiğini kabul ettiği" değerlendirmesinde bulunan Castets, "Bununla birlikte Cumhurbaşkanı, hala kendi hükümetini kurmaya istekli görünüyor" dedi.

Castets, Macron’a "hükümet kurma görevinin önde gelen siyasi güç Yeni Halk Cephesi'ne düştüğünü" ilettiklerini ve bugünden itibaren "koalisyon kurmaya hazır olduklarını" kaydetti.

"MACRON KESİN TARİH VERMEDİ"

Öte yandan, görüşmeye katılan PS lideri Faure, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Macron’un yeni başbakanın atanmasıyla ilgili "kesin tarih vermediğini ancak bunun hızlı olacağını söylediğini" aktardı.

Faure, "Başkan, istikrarın mevcut politikanın devamlılığı anlamına gelmediğinin farkına vardı." dedi.

EELV lideri Tondelier ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Macron'un hükümet kurma istişarelerini 26 Ağustos'ta bitireceğini, dolayısıyla 27 Ağustos'ta sol ittifaka bir yanıt vermesinin gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Macron, 9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın galibiyetinin ardından Ulusal Meclisi feshederek erken genel seçime gitme kararı almıştı.

30 Haziran ve 7 Temmuz’da yapılan seçimlerin kaybedeni Macron ve ittifakı olurken sosyalistler ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi, meclisteki sandalye sayısını artırmıştı.

Seçimlerde 4 solcu partinin oluşturduğu NFP ittifakı, en fazla milletvekili sayısına ulaşırken hiçbir parti ya da ittifakın salt çoğunluk olan 289’u elde edememesi, koalisyon görüşmelerini zorunlu kılmıştı.

Macron ise 26 Temmuz-11 Ağustos’ta ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca başbakan atamayacağını bildirerek, hükümet kurma müzakereleri için ağustos ortasını işaret etmişti.

Ulusal Meclisin en büyük siyasi grubunu 193 milletvekili ile NFP ve bağlantılılar oluştururken onu 166 milletvekili ile Macron'un iktidar koalisyonu ve 142 milletvekili ile aşırı sağcı RN ve ortakları izliyor.

Macron'un 26 Ağustos'ta RN ittifakı liderleri ile görüşmesi bekleniyor.

Fransız Anayasası'na göre Cumhurbaşkanının dilediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan, en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.