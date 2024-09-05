Fransa'da sol ittifaktan Macron'a tepki: Ülkeyi çıkmaza sürüklüyor

Fransa'da olcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı, Ulusal Meclisi feshederek erken genel seçime gitme kararı alan ancak seçim sonuçlarının ardından geçen 2 ayda hala bir başbakan atamayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

NFP'den yapılan yazılı açıklamada, Macron'un "kendisine uymayacak" her başbakan adayını "Ulusal Meclis'te gensoruya tabi tutulacağı bahanesi ile" engelleme hamlesinin "başarısız" olduğu dile getirildi.

Şu an ülke siyasetinin geldiği durumda Macron'un önünde iki seçenek olduğu belirtilen açıklamada, bunlardan ilkinin NFP hükümeti, ikincisinin ise ancak aşırı sağ ile gideceği "taktiksel bir anlaşma" ile yerini koruyabilecek olan Macron hükümeti olduğu belirtildi.

Macron'un aşırı sağcıların desteği ile hükümet kurma ihtimalinin, Fransızların "aşırı sağın iktidara gelmesini kitlesel olarak reddettiği seçimlerin tamamen inkar edilmesi" anlamına geleceği vurgulanan açıklamada, NFP'ye hükümet kurma görevinin verilmesinin "tam zamanı" olduğu ifade edildi.

Bu bağlamda, NFP ittifakının aşırı sağ dışında Ulusal Meclis ve Senatoda yer alan siyasi gruplar ile hükümet programını müzakere etmeye açık olduğu hatırlatıldı.

Macron'un istifa eden bir hükümeti hala görevde tutmasının "hata" olduğu değerlendirilen açıklamada ayrıca, eski hükümetin görevde tutulmasının ve bunun Fransız kurumlarında yol açtığı "tıkanıklığın" iktidara gelecek yeni hükümetin işlerini daha da zorlaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, artan devlet borçlarına ve istifa eden hükümetin öngördüğü kamu harcamaları kesintilerine karşı, aciliyet arz eden hükümet gündemlerinin ele alınması ve Macron'un buna "engel olmayı bırakması gerektiği" vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Macron 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın galip gelmesinin ardından siyaset arenasına "netlik" kazandırmak için Ulusal Meclisi feshederek erken genel seçime gitme kararı almıştı.

Solcu Yeni Halk Cephesi’nin en fazla milletvekili çıkardığı seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamış ve seçimler Fransa tarihinin en parçalı meclis tablosunu çıkarmıştı.

Macron, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca yeni bir başbakan atamayacağını bildirmiş ve istifasını sunan Gabriel Attal hükümetinin bir süre daha görevde kalmasını istemişti.

Olimpiyat Oyunları boyunca askıya aldığı müzakereleri 23 Ağustos'ta başlatan Macron, seçimin galibi solcu ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets’i atamayı reddetmiş ve müzakereleri sürdüreceğini bildirmişti.​​​​​​​

Fransa'da erken genel seçimlerin ardından Ulusal Meclisin en büyük siyasi grubunu 193 milletvekili ile NFP ve bağlantılılar oluştururken onu 166 milletvekili ile Macron'un iktidar koalisyonu ve 142 milletvekili ile aşırı sağcı RN ve ortakları izliyor.

Fransa Anayasası'na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan, en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.