Fransa'da "tahtakurusu kabusu" devam ediyor

Fransa'da sinema ve trenlerde ortaya çıkan, okullara kadar yayılan tahtakuruları, vatandaşların ve yabancıların kabusu olmaya devam ediyor.

Başkent Paris'teki sinema salonlarında ortaya çıkan, yakın zamanda metro ve trenlerde de görülmeye başlanan tahtakuruları, gelecek yıl olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak ülkenin gündemine oturdu.

Eğitim kurumlarına da sıçrayan tahtakuruları nedeniyle şu ana kadar 7 okul kapatıldı, muhalefet hükümetin bir an önce harekete geçmesini istedi.

İktidar kanadı, Fransız vatandaşların ve ülkeye gelen yabancıların kabusu olmayı sürdüren tahtakurularıyla mücadele etmek için aralıkta meclise yasa tasarısı sunacağını duyurdu.