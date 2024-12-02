Fransa'da taksiciler eylemde: Lyon şehrine çıkan yollar kapatıldı

Fransa'da yüzlerce taksicinin eylemi trafikte aksamalara neden oldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde A7 ve A43 otoyolunda taksiciler Lyon şehrine doğru yolları trafiğe kapattı.

A43 otoyolunda 400'e yakın A7 otoyolunda ise 100'den fazla taksi eyleme katıldı.

Sağlık ulaşımında yapılan tarife değişikliğini protesto eden taksiciler, eylemlerinin hafta boyunca devam edebileceğini ifade etti.

Başbakan Michel Barnier hükümeti tarafından taksicilerin taleplerine henüz yanıt verilmedi.