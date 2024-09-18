Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun iptaline yönelik tasarı Meclis'te görüşülecek

Fransa Ulusal Meclis Bürosu, emeklilik yaşını 64'e çıkaran tartışmalı reformun yürürlükten kaldırılmasını hedefleyen tasarının meclis komisyonunda görüşülmesini kabul etti.

Ulusal Meclis Bürosu, milyonlarca Fransız'ın haftalarca sokaklara çıkmasına neden olan, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e yükselten reformun iptalini öngören yasa tasarısını ele aldı.

Solun en fazla sandalyeye sahip olduğu Ulusal Meclis Bürosunda yapılan oylamada, 7 "hayır" oyuna karşı 10 "evet" oyuyla tasarının meclis komisyonunda görüşülmesi kararlaştırıldı.

Tasarının, komisyon aşamasının ardından 31 Ekim'de Ulusal Meclis Genel Kurulunda müzakere edilmesi bekleniyor.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi tarafından 12 Eylül'de sunulan tasarı, emeklilik yaşının 64'ten 62'ye indirilmesini öngörüyor.

TARTIŞMALI EMEKLİLİK REFORMU SÜRECİ

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran yasa tasarısını anayasal hakkını kullanarak oylama olmaksızın meclisten geçirme kararı alması üzerine 16 Mart 2023'te kitlesel protestolar başlamıştı.

Polisin sert müdahalede bulunduğu protestolarda, ülke genelinde birçok şiddet olayı yaşanmış ve 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyi'ne başvurmuştu. Konsey, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen iptal etmişti.

Tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak 15 Nisan 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.