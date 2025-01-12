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Fransa'da tramvay kazası: 30 yaralı

Fransa'nın Strazburg kentinde iki tramvayın çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı.

Dünya
  • 12.01.2025 09:41
  • Giriş: 12.01.2025 09:41
  • Güncelleme: 12.01.2025 09:42
Kaynak: DHA
Fransa'da tramvay kazası: 30 yaralı
Fotoğraf: DHA

Fransa'nın Strazburg kentinde iki tramvayın çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı.

Fransa’nın Strazburg kentinde iki tramvay henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada 30 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kazanın yerel saatle 15.30 sıralarında Strazburg merkez tren garında meydana geldiği bildirildi.

Çarpmanın ardından tramvay kapılarının sıkıştığı, paniğe kapılan yolcuların da kapıları açmaya çalıştığı kaydedildi.

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