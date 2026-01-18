Fransa'da turuncu alarm: 5 vilayette sel uyarısı yapıldı
Fransa’da şiddetli yağışların etkili olduğu Herault, Aveyron, Aude ve Korsika’ya bağlı iki vilayet için iki gün sürecek yağışlar nedeniyle sel uyarısı yapıldı. MeteoFrance, alarm seviyesinin “turuncu”ya yükseltildiğini, bazı bölgelerde yağış miktarının 220 milimetreye ulaşabileceğini açıkladı.
Kaynak: AA
Fransa'da şiddetli yağışların etkisindeki 5 vilayette sel uyarısı verildi.
Fransız meteoroloji ajansı MeteoFrance, ülkenin Herault, Aveyron ve Aude vilayetleri ile Korsika’ya bağlı iki vilayette şiddetli yağışlara karşı uyardı.
Bu vilayetlerde iki gün sürecek yağışlar nedeniyle sel uyarısı verilirken, alarm seviyesi de "turuncu"ya yükseltildi.
MeteoFrance, yağış seviyesinin Herault vilayetinin dağlık bölgelerinde 220 milimetre, diğer vilayetlerde ise 150 milimetreye ulaşabileceğini bildirdi.
Herault vilayetine bağlı Montpellier'de park ve bahçeler şiddetli yağışlara karşı önlem olarak ziyarete kapatıldı.