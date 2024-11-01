Fransa'da uyuşturucu ticareti nedeniyle bir restorana silahlı saldırı düzenlendi: 5 kişi ağır yaralandı

Fransa'nın batısındaki Poitiers kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi ağır yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün gece Couronneries Mahallesi'nde bir restorana silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda, biri 15, ikisi 16 yaşındaki 5 kişi ağır yaralandı.

Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre, 15 yaşındaki genç başından vuruldu.

Olaya, güvenlik güçleri müdahale etti.

UYUŞTURUCU TİCARETİ

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, saldırının "rakip çeteler arasındaki kavgadan" kaynaklandığını ve uyuşturucu ticaretiyle ilgili olduğunu belirtti. Bakan Retailleau, Poitiers Savcılığına göre 400 ila 600 kişinin olayla bağlantısının olduğunu söyledi.

Poitiers Belediye Başkanı Leonore Moncond'huy, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "şiddetin kabul edilemez" olduğunu ifade etti. Moncond'huy, olayın bir an önce açıklığa kavuşturulmasını ve suçluların yakalanmasını istedi.