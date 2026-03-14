Fransa'da yerel seçimler başlıyor: İlk tur yarın düzenlenecek

Fransa genelinde yarın seçmenler belediye seçimlerinin ilk turu için sandık başına gidecek.

Fransa'da iki turlu yerel seçimler her 6 yılda bir düzenleniyor.

Yaklaşık 49 milyon seçmen, yerel seçimlerin ilk turu için yarın, ikinci turu için 22 Mart'ta sandık başına gidecek.

34 BİN 944 YÖNETİCİ SEÇİLECEK

Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de başlayacak olan oy kullanma işlemi, küçük kentlerde 18.00'de, başkent Paris gibi büyük kentlerde ise 20.00'ye kadar devam edecek.

Seçimlerde, 50 bin 478 listede 904 bin 42 aday yarışacak. İkinci turu 22 Mart'ta düzenlenecek seçimlerde, 34 bin 944 belediyenin yöneticileri belirlenecek.

Fransa'daki 68 belediye için herhangi bir aday başvuruda bulunmazken, bu sayı 2020'de düzenlenen yerel seçimlerin ilk turunda 106 olmuştu. Söz konusu belediyelerde seçim düzenlenmeyecek ve belediye işleri valiliğin atadığı 3 kişilik bir delegasyon tarafından yürütülecek.

YÜZDE 50'Yİ BULAN GALİP SAYILACAK

İlk turun resmi olmayan sonuçları, seçim yasaklarının sona erdiği 20.00'den itibaren medyada duyurulacak.

Ülke genelinde yerel seçimlerde ilk turda oyların yüzde 50'sini alan liste galip sayılırken, herhangi bir liste yeterli oy sayısına ulaşmazsa ilk turda en az yüzde 10 oranında oy alan listeler ikinci turda tekrar yarışacak.

Belediye başkanları, ikinci turun ardından düzenlenen ilk belediye meclisi sırasında meclis üyeleri tarafından seçilecek.

Öte yandan ülkenin en büyük 3 kenti olan Paris, Marsilya ve Lyon'da seçmenler, yaşadıkları ilçelerin ve merkez belediye meclislerinin üyelerini seçecek.

SENATO SEÇİMLERİ ÖNCESİ ÖNEMLİ OYLAMA

Yerel seçimler, bu yıl düzenlenecek kısmi Senato seçimlerinden önce vatandaşların sandığa gittiği son seçim olma özelliğiyle öne çıkıyor.

Senato seçimlerinde sadece "seçilmişler" oy kullanabiliyor. Bu kişiler arasında parlamenterler, bölge, vilayet ve belediye meclislerinin üyeleri yer alıyor.

Bu yerel seçimlerde seçilen belediye meclis üyeleri, eylüldeki kısmi Senato seçimlerinde oy kullanabilecek.

Gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için anketlerde önde olan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi, yerel seçimlerle birlikte seçmen tabanını güçlendirmek isterken, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, diğer sol partilerle ittifak yapmayarak yerel seçime kendi adaylarıyla katılma yolunu seçti.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2016'da kurduğu ve zaman içinde isim değiştiren Rönesans Partisi'nin, yerelde uzun yıllardır varlık gösteren Sosyalist Parti (PS) ve merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisi kadar seçimde etkili olacağı düşünülmüyor.

PS'nin Yeşiller (EELV) Partisi ve Fransa Komünist Partisi (PCF) ile farklı belediyeler için ortak listeler sunduğu seçimlerde, gözler başkent Paris başta olmak üzere seçim için belirleyici olacak 50 kentte.

MACRON'UN ESKİ BAKAN VE BAŞBAKANLARI YARIŞTA

Paris'te belediye başkanlığı için yarışacaklar arasında öne çıkan isimler arasında Macron'un merkez sağcı eski Kültür Bakanı Rachida Dati, mevcut sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun yardımcısı Emmanuel Gregoire, LFI Partisinden Sophia Chikirou, aşırı sağcı Yeniden Fetih Partisinden Sarah Knafo, aşırı sağcı RN Partisinden Thierry Mariani ve Ufuklar Partisinden Pierre-Yves Bournazel yer alıyor.

Güneydeki Nice kentinde mevcut Belediye Başkanı Christian Estrosi ve partisi LR'den ihraç edildikten sonra aşırı sağcılarla 2024'teki genel seçimlerde ittifak yapan Eric Ciotti, belediye başkanlığı için yarışacak.

Macron'un eski Başbakanı Edouard Philippe, kuzeydeki Havre belediyesi, bir diğer eski Başbakanı François Bayrou ise güneydeki Pau belediyesi için aday oldu.

Seçimlerde, adaylar arasında 332 milletvekili ve 137 senatör bulunuyor.