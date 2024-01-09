Fransa'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı
Kaynak: AA
Fransa'da yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu.
BFMTV'nin haberine göre, kar yağışının etkilediği; başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde, dün akşam araçlar trafikte kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturdu.
Olumsuz hava şartları nedeniyle N118 otoyolu Ulis ve Velizy arasındaki mevkide Paris yönü trafiğe kapatıldı. Kar yağışı Paris'in batısında da kara yolu trafiğini durma noktasına getirdi.
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