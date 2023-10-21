Fransa'da yol için ağaç kesilmesine karşı çıkan çevreciler çimento kamyonlarını ateşe verdi

Fransa'da otoyol inşası için ağaçların kesilmesini protesto eden çevreciler, çimento fabrikasındaki kamyonları ateşe verdi.

Fransa'nın Tarn vilayetinin Castres kentinde çevreci kuruluşların çağrısıyla Castres ve Toulouse kentlerini birbirine bağlayacak olan A69 otoyoluna karşı çıkan çevreciler gösteri düzenledi.

A69 otoyolu projesinin durdurulmasını isteyen binlerce gösterici, güzergahtaki ağaçların kesilmesini protesto etti.

Bazı protestocular, çimento fabrikasındaki kamyonları ateşe verdi. Çıkan yangına bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis, olaylı geçen gösteride 6 kişiyi gözaltına aldı.