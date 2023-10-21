Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Fransa'da yol için ağaç kesilmesine karşı çıkan çevreciler çimento kamyonlarını ateşe verdi

Fransa'da otoyol inşası için ağaçların kesilmesini protesto eden çevreciler, çimento fabrikasındaki kamyonları ateşe verdi.

Güncel
  • 21.10.2023 20:25
  • Giriş: 21.10.2023 20:25
  • Güncelleme: 21.10.2023 20:42
Kaynak: AA
Fransa'da yol için ağaç kesilmesine karşı çıkan çevreciler çimento kamyonlarını ateşe verdi

Fransa'nın Tarn vilayetinin Castres kentinde çevreci kuruluşların çağrısıyla Castres ve Toulouse kentlerini birbirine bağlayacak olan A69 otoyoluna karşı çıkan çevreciler gösteri düzenledi.

A69 otoyolu projesinin durdurulmasını isteyen binlerce gösterici, güzergahtaki ağaçların kesilmesini protesto etti.

Bazı protestocular, çimento fabrikasındaki kamyonları ateşe verdi. Çıkan yangına bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis, olaylı geçen gösteride 6 kişiyi gözaltına aldı.

Fransada yapay su havzalarına karşı çıkan çevreciler Parise ulaştı
BirGün'e Abone Ol

 

 

 