Fransa'da yolsuzluk soruşturması: Elysee Sarayı'nda arama yapıldı

Fransa’da yolsuzluk şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, Elysee Sarayı'nda arama yapıldı.

Le Figaro gazetesinin soruşturmaya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanlığı ile anma törenleri organize eden Shortcut isimli bir şirkete verilen kamu ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, mali polis Elysee Sarayı'nda arama yaptı.

Kaynaklar, soruşturmanın 2002-2024 yıllarında Shortcut şirketi ile Cumhurbaşkanlığı arasında yapılan sözleşmelere ilişkin olduğunu ve bu tarihlerde kamu ihalelerinin sürekli aynı şirkete verilmesinde yolsuzluk ihtimalinin araştırıldığını belirtti.

Şirketle anlaşmaya varılan her bir törenin maliyetinin yaklaşık 2 milyon euro olduğu tahmin edilirken Elysee kaynaklarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.