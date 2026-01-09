Fransa'daki G7 zirvesi, Trump'ın doğum gününde yapılacak "UFC etkinliği" nedeniyle ertelendi

Fransa'da bu sene 14 Haziran'da düzenlenmesi planlanan G7 zirvesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın doğum gününde Beyaz Saray'da yapılacak "karma dövüş sanatları etkinliği ile çakışmaması için" erteleneceği iddia edildi.

Politico'nun G7 planlaması hakkında doğrudan bilgi sahibi iki yetkiliye dayandırdığı habere göre Fransa, 14 Haziran'daki G7 zirvesini, Trump'ın doğum günü kutlamaları nedeniyle etkileyecek.

Paris, daha önce bu yılki G7 liderleri toplantısının 14 Haziran'da (hem ABD'nin Bayrak Günü hem de Başkan Donald Trump'ın 80. doğum günü) ile 16 Haziran arasında Cenevre Gölü kıyısındaki Evian-les-Bains'da yapılacağını duyurmuştu.

"BÜYÜK BİR UFC DÖVÜŞÜ"

Ancak Trump, ekim ayında Beyaz Saray'ın 14 Haziran'da “büyük bir UFC dövüşü”ne ev sahipliği yapacağını duyurmuştu.

Ultimate Fighting Championship (UFC) CEO'su Dana White, perşembe günü CBS News'e etkinliğin lojistiğinin tamamlandığını söyledi. White, etkinliğin Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde 5.000 kişiye kadar katılımcıyı bir araya getireceğini belirtti.

G7 zirvesinin 15-17 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi bekleniyor.

"İSTİŞARELERİN SONUCU"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi, G7'nin web sitesinde resmi olarak duyurulan bu değişikliğin UFC etkinliğiyle doğrudan bağlantılı olup olmadığını doğrulamayı reddetti ve yeni programın “G7 ortaklarıyla yaptığımız istişarelerin sonucu” olduğunu söyledi.

Paris'teki ABD Büyükelçiliği, Politico'nun yorum talebine hemen yanıt vermedi.

G7 zirvesinin Trump'ın doğum günü nedeniyle ertelenebileceği ihtimali ilk olarak yerel medya kuruluşu LeMessager tarafından bildirildi.