Fransa'dan Batı Şeria’da Büyükelçilik açma sinyali

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un İsrail-Filistin İlişkileri Özel Temsilcisi İsrail asıllı Ofer Bronchtein, Fransa’nın Batı Şeria’da bir Büyükelçililik ofisi açmayı düşündüğünü söyledi.

Özel Temsilci Bronchtein, İsrail merkezli bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Büyükelçiliğin Ramallah kentinde açılmasının öngörüldüğünü aktardı.

Fransız diplomat Büyükelçiliğin açılmasının, Fransa’nın önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu Toplantısı’nda alacağı Filistin’i tanıma kararı sonrasında atılacak doğal adımlardan biri olduğunu söyledi.

FİLİSTİN DAHA ÖNCE TANINMIŞ OLSAYDI 7 EKİM 2023 SALDIRILARI MEYDANA GELMEZDİ"

Bronchtein, Filistin Devleti’nin tanınmasıyla ilerleme sağlanacak iki devletli çözüm planının İsrail’in de çıkarına olacağını düşündüğünü aktardı. Özel Temsilci, Gazze Şeridi’nde Filistin Devleti’nin daha önceden tanınmış olması durumunda bölge istikrarının çok daha önce sağlanacağını ve 7 Ekim 2023 saldırılarının başlamamış olacağını savundu.

FRANSA’NIN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN KONUYA İLİŞKİN BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

İsrail hükümeti, birçok kez Gazze Şeridi’nde bir Filistin Devleti’nin kurulmasına karşı olduğunu açıklamış ve Fransa’nın yanı sıra belli şartlar dahilinde Filistin Devletini tanıyabileceğini bildiren Kanada ile İngiltere’nin açıklamalarını da kınamıştı.