Fransa'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa'nın İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindekilerin ölümü dolayısıyla taziyelerini sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Düşüncelerimiz kazada hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte" ifadesine yer verildi.