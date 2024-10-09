Fransa'dan Lübnan halkını tehdit eden Netanyahu'ya tepki: Provokasyon

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Lübnan halkını tehdit eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Barrot, konuk olduğu France 2 kanalında, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Netanyahu'nun Lübnan halkını Gazze'deki olaylarla tehdit etmesi üzerine Barrot, "Bu provokasyon gerçekleşirse, Fransa'nın dostu olan ve halihazırda kırılgan bir durumda bulunan Lübnan'ı kaosa sürükler" ifadesini kullandı.

LÜBNAN'DAKİ DURUM FECİ

Barrot, böyle bir durumun yaşanması halinde İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırılardan önce var olan güvenlik sorunlarından çok daha fazlasıyla karşı karşıya kalacağını belirterek, "Lübnan'daki durum feci" dedi.

NETANYAHU'NUN TEHDİDİ

Netanyahu, yayımladığı İngilizce video mesajında Lübnan halkına seslenerek mevcut duruma ilişkin iddialarda bulunmuştu.

Lübnan halkını, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı yıkım ve acı ile tehdit eden Netanyahu, "Gazze'de gördüğümüz gibi yıkıma ve acıya yol açacak uzun bir savaşın uçurumuna düşmeden önce Lübnan'ı kurtarma fırsatınız var. Öyle olmak zorunda değil." ifadelerini kullanmıştı.