Fransa'dan 'nadir elementler' açıklaması: "Ukrayna ile görüşmelerimiz sürüyor"

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukrayna ile nadir elementlere ilişkin görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Lecornu, France Info'ya yaptığı açıklamada ulusal savunma sanayisinin gelecek 30-40 yıl için nadir toprak elementlerine ihtiyaç duyacağını belirtti.

ABD ile Ukrayna arasında Ukrayna’daki nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşma imzalanma sürecindeyken, Bakan Lecornu, Ukrayna yönetiminin sadece ABD’ye değil Fransa’ya da bu konuda çeşitli tekliflerde bulunduğunu dile getirdi.

"MÜZAKERELER EKİM AYINDAN BERİ SÜRÜYOR"

Lecornu, Ukrayna’nın nadir toprak elementlerinin Fransız savunma sanayisinde kullanımı konusunda müzakerelerin ekim ayından bu yana sürdüğünü söyledi.

Böyle değerli madenlerin ithalatında çeşitlendirmeye gitmek istediklerini vurgulayan Lecornu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talebi üzerine Kiev yönetimi ile bu hususta görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, dün (26 Şubar Çarşamba) Bakanlar Kurulu'nun ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşma taslağını onayladığını bildirmişti.