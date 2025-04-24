Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Erbil’de Mazlum Abdi ile görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Erbil’de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi ile ve SDG’nin siyasi kanadından Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed ile bir araya geldi.

Barrot, dün akşam saatlerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) temsilcilerle bir araya gelmek üzere dün Erbil’i ziyaret etti.

Ziyarette SDG lideri Abdi ile SDG’nin siyasi kanadından Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı Ahmed de yer aldı.

Bölge medyasından aktarılan bilgilere göre görüşmenin gündemi "Suriye’nin kuzey ve doğu bölgelerinde istikrarın sağlanması, diyalogun güçlendirilmesi ve Suriye’deki siyasi geçiş sürecinde Fransa’nın rolü" oldu.

Barrot günün erken saatlerinde IKBY’nin önde gelen siyasi partisi KDP'nin lideri Mesud Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile de görüştü.

KDP lideri Mesud Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, "Suriye’nin kuzey ve doğusundaki Kürt siyasi partileri arasında diyalog ve birlik çabalarının desteklenmesi, karşılıklı anlayış ve uzlaşının önemi" vurgulandı.

FRANSA DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK

Barrot, Neçirvan Barzani ile birlikte düzenlediği basın toplantısında da "ülkesinin Kürtler ve IKBY ile ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediğini" belirterek, şunları söyledi:

"Fransa, SDG’ye ve Irak’taki güvenlik güçleri ile Peşmerge’ye, DAEŞ’e karşı verilen savaşta desteğini sürdürecektir."