Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'dan Gazze'de acilen insani ara çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Gazze'de ateşkes yolunda acilen saldırılara insani ara verilmesi çağrısında bulundu.

Katar'ın başkenti Doha'da ev sahibi mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşen Colonna, basına yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında "çok fazla sivilin öldüğünü" belirterek hastaneler, okullar, insani yardım görevlileri ve gazetecilerin korunması gerektiğini vurguladı.

Colonna, "Acilen kalıcı ve gözlenebilir bir insani ara kesinlikle zorunludur ve bunun ateşkesle neticelenmesi gerekir" dedi.