Fransa Dışişleri Bakanı ile Mazlum Abdi görüşecek

Suriye'de HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında mutabakat sağlanmasının ardından diplomatik görüşmeler sürüyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de SDG komutanı Mazlum Abdi ile görüşecek.

Rûdaw'ın aktardığına göre görüşmede, SDG'nin orduya entegrasyonu ve bölgesel güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

Bakan Barrot’nun bugün ayrıca IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşmesi de planlanıyor.

Mazlum Abdi, 22 Ocak 2026 tarihinde de Erbil’e bir ziyaret gerçekleştirmiş burada Mesud Barzani ve Mesrur Barzani’nin yanı sıra ABD’nin Suriye Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ile bir görüşmüştü.