Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne ilk ziyaretini Ukrayna'ya yaptı

Fransa’da kabine değişikliği sonrası Dışişleri Bakanlığı görevine gelen Stephane Sejourne ilk ziyaretini Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptı.

Fransa’da kabine değişikliği sonrası Dışişleri Bakanlığı görevine gelen Stephane Sejourne ilk ziyaretini Ukrayna'ya yaptı.

Sejourne başkent Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, “Kiev'de bulunduğunuz için teşekkür ederim. Göreve gelmenizin hemen ardından Ukrayna'da bizimle birlikte olmanız bizim için Fransa'dan, Cumhurbaşkanı Macron'dan gelen önemli bir sinyaldir. Böyle bir sinyal için size teşekkür ediyoruz” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna’ya yönelik silah yardımları ve Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin konuşulduğu aktarıldı.