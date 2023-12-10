Fransa Donanması: Kızıldeniz’de iki İHA’yı vurduk

Fransa Donanması, dün Kızıldeniz’de Languedoc adlı fırkateynin, Yemen kıyılarından gelen 2 İHA’yı vurduğunu duyurdu.

Fransa Donanması, Kızıldeniz'de Yemen kıyılarından gelen iki insansız hava aracını (İHA) vurduğunu duyurdu.

Donanmadan yapılan açıklamada saldırının 9 Aralık Cumartesi (dün) gerçekleştiği belirtildi.

Fransa Donanması'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Donanmadan yapılan açıklamada “9 Aralık günü Fransız Donanması'na ait fırkateyn Languedoc, Yemen kıyılarından kendisine doğru gelen iki İHA düşürdü. İHA'lar Yemen'in 110 kilometre açığında, Al Hudaydah yakınlarında tespit edilerek imha edildi. Languedoc fırkateyni Kızıldeniz'de ulusal komuta zinciri altında görev yapmaktadır."