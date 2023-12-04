Fransa, Ermenistan'a 50 zırhlı araç gönderiyor

Fransa'nın Ermenistan'a 50 zırhlı araç göndereceği bildirildi.

Le Figaro'nun Fransız Senatosu raporuna dayandırdığı haberde, Ermenistan'a Arquus marka Bastion tipi 24 zırhlı aracın gönderildiği ve üretim aşamasında olan 26 zırhlı aracın daha sevk edileceği belirtildi.

Raporda senatörler, devlete ait Fransız savunma şirketi Nexter'in 2024'te üretim kapasitesini artıracağına dikkati çekerek, şirketin ürettiği taktik tekerlekli araca monteli CAESAR topçu sistemlerinin de Ermenistan'a teslimatına ilişkin çalışmaların bir an önce yapılması çağrısında bulundu.