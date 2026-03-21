Fransa Futbol Federasyonu’ndan Konate'ye destek: “Irkçılığa sıfır tolerans”

Fransa Futbol Federasyonu (FFF), son günlerde sosyal medyada ırkçı hakaretlerin hedefi haline gelen Liverpool ve Fransız milli takımının futbolcusu İbrahima Konate hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. Federasyon, söz konusu saldırıları “en güçlü şekilde” kınadığını duyurdu.

Açıklamada, Konate’ye yönelik nefret söylemlerinin sporun temel değerleriyle açıkça çeliştiği vurgulanırken, bu tür ifadelerin kesinlikle kabul edilemez olduğu belirtildi. Futbolun saygı, kapsayıcılık ve birleştiricilik üzerine kurulu bir alan olması gerektiğine dikkat çekildi.

TOPLUMSAL BİR SORUN

FFF, hiçbir futbolcunun kökeni ya da ten rengi nedeniyle böylesi saldırılara maruz kalmaması gerektiğinin altını çizerken yaşananların yalnızca bireysel değil aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğuna işaret etti.

Federasyon, Ibrahima Konate’ye tam destek verdiğini açıklarken, her türlü ayrımcılıkla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha yineledi.

Öte yandan FFF, bu saldırıların faillerinin tespit edilmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması için tüm hukuki yolların kullanılacağını da kamuoyuna duyurdu.