Fransa ile Polonya 1-1 berabere kaldı

EURO 2024 D Grubu’nda Fransa ile Polonya 1-1 berabere kaldı. Fransa, grubu 2. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi, Polonya ise turnuvaya veda etti.

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AA