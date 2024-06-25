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Fransa ile Polonya 1-1 berabere kaldı

EURO 2024 D Grubu’nda Fransa ile Polonya 1-1 berabere kaldı. Fransa, grubu 2. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi, Polonya ise turnuvaya veda etti.

Spor
  • 25.06.2024 22:25
  • Giriş: 25.06.2024 22:25
  • Güncelleme: 25.06.2024 22:29
Fransa ile Polonya 1-1 berabere kaldı
AA

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında Fransa ile Polonya, 1-1 berabere kaldı.  

 Fransa'nın golünü 56'ncı dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Polonya'da fileleri 79'uncu dakikada penaltıdan Robert Lewandowski havalandırdı

.Bu sonucun ardından Fransa 5, Polonya ise 1 puana yükseldi. Fransa grubunu 2'nci sırada tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Polonya ise son sırada kaldı ve organizasyona veda etti.

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