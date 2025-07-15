Fransa, İran'a süre verdi: BM yaptırımları geri getirilebilir

Fransa, ortakları İngiltere ve Almanya'yla, nükleer müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek mekanizmayı en geç ağustos sonunda işleteceklerini bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

"EN GEÇ AĞUSTOS AYI SONUNDA YAPACAĞIZ"

Bakan Barrot, İran'ın nükleer programına ilişkin "İran 10 yıl önce nükleer anlaşma müzakereleri sırasında verdiği taahhütleri ihlal etti. Fransa ve ortakları 10 yıl önce kaldırılan (İran’ın) silah, banka ve nükleer ekipmanları üzerindeki küresel ambargoları yeniden uygulamakta haklı. İran’dan kesin, somut ve doğrulanabilir bir taahhüt gelmediği sürece bunu en geç ağustos ayı sonunda yapacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına da değinen Barrot, İsrail’in Filistin Yönetimi'ne olan 2 milyar Euro'luk borcunu ödemesini ve uyguladığı finansal ablukayı kaldırmasını istedi.

Öte yandan İsrail’i başta Batı Şeria’da olmak üzere iki devletli çözüme "ölümcül darbe" indirebilecek yasa dışı yerleşim projelerine son vermeye çağıran Barrot, AB’nin işgal altındaki topraklarda "şiddetten ve sömürgeleştirmeden sorumlu kişi ve kurumlara" yaptırım uygulamasının Birliğin imajı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Barrot ayrıca, haziranda yapılması planlanan ancak İsrail’in İran’a saldırıları nedeniyle ertelenen Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı'nın, 28-30 Temmuz tarihlerinde New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde yapılacağını hatırlattı.

ABD yönetiminin AB mallarına yüzde 30 gümrük vergisi uygulayacağına dair açıklamasına da değinen Barrot, ABD ekonomisinin Avrupa ekonomisine "hayati derecede" ihtiyaç duyduğunu belirterek, "ABD'nin Avrupa Birliği'ne yüzde 30 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidi, şantajı andıran, dostça olmayan bir eylemdir ve ABD ile AB arasındaki ayrıcalıklı ilişkiyi yansıtmamaktadır" şeklinde konuştu.

İRAN: BM YAPTIRIMLARINI GERİ GETİRECEK MEKANİZMA İŞLETİLİRSE KARŞILIK VERİRİZ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün yaptığı açıklamada, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının, İran'a BM yaptırımlarını geri getirecek, "tetik mekanizmasını (snapback)" işletmesini çatışma ile eş değerde kabul edeceklerini ve karşılık vereceklerini belirtmişti.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, nükleer anlaşmada yer verilen, "snapback (tetik mekanizması)" olarak adlandırılan ve İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirmeyi öngören maddeyi işletme tehdidi için Bekayi, "Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları taahhütlerini yerine getirmiş olsalardı bu tür durumlarla karşılaşmazdık ve İran da anlaşmadaki yükümlülüklerini azaltma hakkını kullanmazdı." demişti.