Fransa, İsrail'in Refah'a saldırılarına şiddetle karşı

Fransa'nın, İsrail'in bir milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Gazze'nin Refah kentine saldırısına "şiddetle" karşı çıktığı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü.

Gazze'deki durumu ele alan iki lider, Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Macron ve Sisi, Gazze halkına yardım akışının acilen artırılması gerektiğini ve bunun için Refah sınır kapısının korunmasının ve Usdud (Aşdod) Limanı dahil tüm geçiş noktalarının açılmasının "zorunlu" olduğunu belirtti.

Öte yandan iki lider, "yeni ölçekte bir insani felakete yol açacak" İsrail'in Refah'a saldırısına ve "uluslararası hukukun ihlali anlamına gelecek ve bölgesel gerilimi artırma riski teşkil eden” Filistinlilerin Mısır'a doğru zorla yerinden edilmesine, "şiddetle" karşı olduklarını bildirdi.