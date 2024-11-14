Fransa-İsrail maçı öncesi Paris'te alarm: Binlerce polis görevlendirildi

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'deki Stade de France'ta düzenlenecek Fransa-İsrail futbol karşılaşması için yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Karşılaşmanın yapılacağı Saint-Denis kentinde toplam 4 bin polis ve jandarma görevli bulunuyor.

Öte yandan sokakların da kapatıldığı stadyum çevresinde atlı polisler, özel birlikler ve araçlı polisler teyakkuz halinde. Stadyumda da sıkı denetimler ve üst aramaları yapılıyor.

Fransa-İsrail maçı, bu akşam yerel saatle 20.45'te başkent Paris'in banliyösü Saint-Denis kentinde Stade de France'da oynanacak.

MİLLETVEKİLİNDEN TEPKİ: İSRAİL'İN AĞIRLANMASI UTANÇ VERİCİ

Fransa'da muhalefetteki solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, ülkesinin, Gazze'de katliam yapan İsrail'in milli futbol takımını bu akşam Stade De France'ta (Fransa Stadyumu) oynanacak Fransa-İsrail maçı için ağırlamasını "utanç verici" bulduğunu belirtti.

Portes, daha önce LFI milletvekilleriyle birçok kez maçın iptal edilmesi talebinde bulunduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Sporun tarafsız olduğuna inandırmak katıksız bir yalan. Spor her daim uluslararası diplomasi alanı oldu. İsrail ordusu tarafından Gazze'de bir soykırım yapılırken, bir katliam yapan ve şu anda feci durumdaki Gazze'nin kuzeyinde bile zulümlerini artıran bir devleti temsil eden İsrail futbol takımını ağırlamak son derece utanç verici. Bu maç iptal edilmiş olmalıydı."

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta, Hollanda’nın Amsterdam kentinde Maccabi Tel Aviv ile Ajax karşılaşması öncesinde şiddet olayları meydana gelmişti.