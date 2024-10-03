Fransa, İsrail saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan 50 vatandaşını tahliye etti
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Fransa'nın, İsrail'in kara saldırılarına başladığını duyurduğu Lübnan'dan yaklaşık 50 vatandaşını tahliye ettiği bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği koordinasyonunda yürütülen tahliye çalışmaları sonucunda Lübnan'da bulunan yaklaşık 50 Fransız vatandaşı Beyrut'tan Fransa’nın başkenti Paris’e getirildi.
Büyükelçiliğin, Fransa'ya ulaşan ilk grup dahil, Lübnan'da zor durumda olan yaşlı, hasta, hamile ve küçük yaştaki 200 vatandaşının tahliyesini sağlayacağı kaydedildi.
Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'dan Fransız vatandaşlarının tahliyesi için gerekli bütün önlemlerin alınmasını istedi.