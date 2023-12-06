Fransa, Lübnanlı askerin öldüğü İsrail saldırısını kınadı

Fransa'nın, Lübnan ordusu mensubu askerin yaşamını yitirmesine sebep olan İsrail saldırısını kınadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın Lübnan ve İsrail'in sınır hattında devam eden çatışmalar nedeniyle endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, Paris yönetiminin, Lübnan ordusu mensubu bir askerin hayatına mal olan İsrail saldırısını kınadığı ifade edildi.

Fransa'nın yaşamını yitiren Lübnanlı askerin ailesine başsağlığı dilediği aktarılan açıklamada, Paris yönetiminin, Lübnan ordusuna desteğini ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın, Lübnan'ın egemenliğine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı olduğunun altı çizildi.

Tarafların bölgedeki ateşin körüklenmesini önlemek için dikkatli davranması gerektiği belirtilen açıklamada, sınır hattındaki çatışmaların Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) güvenliğini riske attığına işaret edildi.

Açıklamada, UNIFIL'in güvende olması ve hareket kabiliyetinin korunması gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda Lübnan'da 23 sivil ve İsrail'de 4 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca çatışmalarda şu ana kadar 89 Hizbullah mensubu, 1 Lübnan askeri ve 6 İsrail askeri ölmüştü.

Lübnan ile İsrail arasında 2006'da yaşanan savaşın ardından BMGK 1701 sayılı kararla Hizbullah ve İsrail arasındaki savaş operasyonlarının tümünün durdurulması çağrısı yapmış ve buna göre ülkenin güneyinde UNIFIL kuvvetleri konuşlandırılmıştı.