Fransa, Malta ve İngiltere eylülde Filistin’i tanımaya hazırlanıyor

Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik uluslararası destek artarken, Fransa’nın ardından Birleşik Krallık ve Malta, Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin’i tanımaya hazırlanıyor. Fransa, tanıma kararıyla G7 ülkeleri ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak. Malta ve İngiltere’nin de benzer niyetlerini kamuoyuna açıklamasıyla birlikte Avrupa'daki diplomatik tablonun yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Temmuz’da yaptığı açıklamada ülkesinin Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurmuş kararın Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmen ilan edileceğini açıklamıştı. “Fransız halkı Orta Doğu’da barış istiyor. Bu, bize ve ortaklarımıza düşen tarihi bir sorumluluk” diyen Macron kararını Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a mektupla da iletmişti.

Malta Başbakanı Robert Abela sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada ülkesinin Filistin Devleti’ni Eylül ayında tanıyacağını bildirdi. Bu karar Fransa'nın Filistin’i tanıma kararının ardından ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın benzer açıklamalarından hemen sonra geldi. Abela bu tutumun Orta Doğu’da kalıcı barışa olan bağlılıklarının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

TANIMA KARARLARINA AMERİKA VE İSRAİL’DEN SERT TEPKİ

Fransa’nın Filistin’i tanıma kararı İsrail ve ABD’nin tepkisini çekmiş İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kararı “terörü ödüllendirmek” olarak nitelendirmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise tanıma kararının “Hamas propagandasına hizmet edeceğini” iddia etmişti.

AB’DE FİLİSTİN’İ TANIMA EĞİLİMİ GÜÇLENİYOR

İsveç’in 2014’te bu adımı atan ilk AB ülkesi olmasının ardından son bir yıl içinde İspanya, Norveç, İrlanda, Jamaika, Ermenistan ve Slovenya Filistin’i tanıma kararı alan ülkeler arasında yer aldı.

Mayıs 2024’te İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i tanıdıklarını duyurmuştu. Slovenya da 4 Haziran’da bu kararı alarak diplomatik ilişkileri güçlendirme yönünde adım atmıştı. Fransa ve Malta’nın tanıması halinde Filistin’i tanıyan AB ülkesi sayısı 12’ye çıkacak.

Temmuz 2025 itibarıyla 193 Birleşmiş Milletler üyesinden 147’si Filistin’i bağımsız bir devlet olarak tanımış durumda. Fransa, İngiltere ve Malta'nın da eklenmesiyle Filistin’i tanıyan ülke sayısının daha da artması bekleniyor.

TANIMA NE ANLAMA GELİYOR?

Filistin’in tanınması 1967 sınırları dahilinde egemenliğinin ve bağımsızlığının kabul edilmesi anlamına geliyor. Bu sınırlar Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs’ü kapsıyor. Tanıma kararı aynı zamanda tanıyan ülke ile Filistin arasında tam diplomatik ilişki kurulmasına da zemin hazırlıyor.