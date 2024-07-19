Fransa Meclisi'nde aşırı sağcı milletvekiline dikkat çeken protesto

Fransa'da yapılan genel seçimin ardından Meclis'te başkan seçimi yapıldı. Teamül gereği vekilleri karşılayan UBP'nin 22 yaşındaki milletvekili Flavien Termet ise tepki gördü. Çok sayıda vekil Termet'in elini sıkmadan geçti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararıyla düzenlenen erken genel seçimlerin ardından seçimin kaybedeni olarak nitelendirilen Macron ittifakının adayı ve eski Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet yeniden aynı göreve seçildi.

Yerel saatle 15.00'te yapılan oturumda meclis başkanlığı için yarışacak isimler arasında, Macron'un yeni adıyla "Cumhuriyet için Birlikte" partisinin adayı, eski Meclis Başkanı Braun-Pivet, solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı adayı Andre Chassaigne, Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Philippe Juvin, Merkezciler Partisinin adayı Charles de Courson, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) adayı Sebastien Chenu ve Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) partilerinin adayı Naima Moutchou yer alıyordu.

FAŞİST PARTİNİN VEKİLİNE TEPKİ

Oylama sırasında milletvekillerini karşılama görevini, teamül olarak Meclis'in en genci Flavien Termet üstlendi. Faşist Ulusal Birlik Partisi'nden milletvekili seçilen 22 yaşındaki Termet'in kaşılaması sırasında çok sayıda vekil Termet'in elini sıkmadan geçti.

Jean-Luc Melenchon'un Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Toulouse milletvekili François Piquemal'in ise kürsüde Termet'nin tokalaşmak için kaldırdığı eline 'taş-kağıt-makas' ile yanıt verdiği görüldü.

Piquemal daha sonra sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştığı mesajında, tokalaşmak yerine 'taş-kağıt-makas' oyununu tercih ettiğini belirterek, "Taş-kağıt-makas misali oy sandıklarında kazanan Yeni Halk Cephesi oluyor" ifadelerini kullandı.

Dans les urnes comme au pierre feuille ciseau, à la fin c’est le NFP qui gagne ✌️ pic.twitter.com/IMt6mkur0c — François Piquemal (@FraPiquemal) July 18, 2024

Chassaigne'in 200 oyla birinci çıktığı oylamada mutlak çoğunluğun sağlanamasıyla Chassaigne, Chenu, Braun-Pivet ve Courson'un yarışacağı ikinci tur oylaması başlatıldı. Moutchou ve Juvin ikinci tur yarışından çekildi.

İkinci tur oylamasının birincisi sandıktaki oyların 210'unu alan iktidar grubunun adayı Braun-Pivet olurken, Chassaigne 202 oyla ikinci ve Chenu 143 oyla üçüncü oldu.

Mutlak çoğunluğun bu sefer de sağlanamamasıyla Başkanın nispi çoğunlukla belirleneceği üçüncü tur oylamasına gidilirken, 12 oy alarak oylamadan dördüncü çıkan Courson yarıştan çekildi.

Braun-Pivet, Chassaigne ve Chenu arasında gerçekleşen üçüncü oylama sonucunda, Ulusal Meclisin başkanı 220 oyla Braun-Pivet oldu.

Chassaigne 207 oyla ikinci olurken, Chenu ise 141 oyla oylamayı üçüncü sırada tamamladı.