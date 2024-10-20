Fransa'nın fuardan men kararına karşı İsrail, Macron'a diplomatik hamleye hazırlanıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Fransa'nın Uluslararası Deniz Savunma Fuarı EURONAVAL'a İsrailli firmaların katılımını yasaklaması kararı üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı yasal ve diplomatik girişime hazırlandıklarını açıkladı.

Katz, X sosyal medya platformundan, İsrailli firmaların kasım ayında Paris'te düzenlenecek EURONAVAL'a katılımının Fransa tarafından yasaklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Katz, "İsrail Dışişleri Bakanlığından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrailli şirketlerin önümüzdeki ay Paris'te düzenlenecek olan Euronaval fuarında ürünlerini sergilemelerini engelleme kararına karşı yasal ve diplomatik girişimlerde bulunmasını istedim" ifadesini kullandı.

Ayrıca Katz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u söz konusu kararları "tamamen geri almaya" çağırdı.

İsrailli firmaların fuardan yasaklanmasının "kabul edilemez" olduğunu savunan Katz, "İsrailli şirketlerin ikinci kez boykot edilmesi ve kabul edilemez koşulların dayatılması, bizim gözümüzde özellikle dost ülkeler arasında kabul edilemez demokratik olmayan tedbirlerdir." ifadesine yer verdi.

7 İSRAİLLİ ŞİRKET ETKİLENECEK

EURONAVAL'dan 15 Ekim'de yapılan açıklamayla, Paris yönetiminin, İsrail delegasyonlarının 4-7 Kasım'da düzenlenecek EURONAVAL 2024'te stant açmaksızın veya ekipman sergisi yapmaksızın katılımını onaylayacağı duyurulmuştu.

Söz konusu yasaktan 7 İsrail şirketi etkilenecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında İsrail'e silah ambargosu uygulanması konusunda da gerginlik yaşanmıştı. Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silahların sevkiyatını durdurma çağrısı yapmıştı. Netanyahu ise Macron'un bu açıklamalarına tepki göstermiş, başta İran'a karşı "medeniyet" için savaştığını savunarak, Batılı liderlerin İsrail'e silah ambargosu çağrılarını "ayıp" diye nitelendirmişti.

Macron, 15 Ekim'de Netanyahu'ya "ülkesinin BM kararı ile kurulduğunu" hatırlatarak, Gazze ve Lübnan'a saldırıları bağlamında, İsrail hükümetini bu kararlara uymaya çağırmıştı.