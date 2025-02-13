Fransa'nın Grenoble kentinde barda patlama: Çok sayıda yaralı var

Fransa'nın Grenoble kentinde barda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Le Dauphine Libere gazetesinin haberine göre, Grenoble'un Village-Olympique Mahallesi'ndeki barda patlama yaşandı.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 12 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale etti.

BARA EL BOMBASI ATILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerine, vali ve savcılık yetkililerinin de gelmesi bekleniyor.

Patlamanın, bara atılan el bombasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

BFMTV kanalı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Fransa'nın Grenoble kentindeki saldırının ardından olay yerinden çok sayıda görsel sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraflarda işletmenin ismi dikkat çekti. Söz konusu barın adının Aksehir-Bar olduğu görüldü.