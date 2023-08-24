Fransa'nın Haute-Alpes bölgesinde süren yangınlarda 35 hektar alan zarar gördü
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Fransa'nın Haute-Alpes bölgesinde dün öğleden sonra başlayan yangınlarda 35 hektar alan zarar gördü.
Yerel basında yer alan habere göre ülkenin güneydoğusunda, İtalya'ya sınırı olan Haute-Alpes bölgesindeki yangını söndürme çalışmalarında 200'den fazla itfaiye görevlisi yer alıyor, 4 uçak da çalışmalara havadan destek veriyor.
Embrunais ilçesine bağlı Crots köyündeki yerleşim alanlarını tehdit eden yangında 35 hektar alan zarar gördü.
Yoğun çalışmalar sonrası yangın, kısmen kontrol altına alındı.