Fransa'nın Haute-Alpes bölgesinde süren yangınlarda 35 hektar alan zarar gördü

Fransa'nın Haute-Alpes bölgesinde dün öğleden sonra başlayan yangınlarda 35 hektar alan zarar gördü.

Yerel basında yer alan habere göre ülkenin güneydoğusunda, İtalya'ya sınırı olan Haute-Alpes bölgesindeki yangını söndürme çalışmalarında 200'den fazla itfaiye görevlisi yer alıyor, 4 uçak da çalışmalara havadan destek veriyor.

Embrunais ilçesine bağlı Crots köyündeki yerleşim alanlarını tehdit eden yangında 35 hektar alan zarar gördü.

Yoğun çalışmalar sonrası yangın, kısmen kontrol altına alındı.