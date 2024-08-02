Fransa'nın İsrail'e silah satışını durdurması için 34 binden fazla imza toplandı

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili milletvekili Thomas Portes'in, hükümetin Gazze'de binlerce sivilin ölümüne yol açan İsrail'e silah satışını durdurması için başlattığı kampanya, 34 binden fazla imzaya ulaştı.

Fransa'da Milletvekili Thomas Portes'in, Fransa'nın Gazze'de saldırıları devam eden İsrail'e silah satışını durdurması için 14 Şubat'ta change.org sitesinde başlattığı imza kampanyası devam ediyor.

Şu ana kadar 34 bin 327 imza toplanan kampanyanın başarıya ulaşabilmesi için 700'den az imza gerekiyor.

Portes, şubat ayında kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarında saat başı 9, her gün ise 210 Filistinliyi öldürdüğünü belirtmişti.

Fransa'nın "İsrail'in işlediği soykırıma" suç ortaklığı etmemesi gerektiğini ifade eden Portes, hükümetin İsrail'e silah satışını durdurması için imza kampanyası başlattıklarını duyurmuştu.

PARİS, HER YOL TEL AVİV'E ORTALAMA 2O MİLYON AVROLUK ASKERİ TEÇHİZAT SATIYOR

Fransa Savunma Bakanlığının Temmuz 2023 tarihli Meclis raporuna göre, Fransa 2015'ten bu yana İsrail için 767 ihracat lisansı çıkardı.

Ayrıca Fransa, her yıl İsrail'e ortalama 20 milyon avroluk askeri teçhizat satıyor.

2013-2022 yıllarında Fransa'dan İsrail'e gönderilen askeri teçhizatların değeri 207,6 milyon avroya ulaştı.

Öte yandan, Fransa, 2014-2022 yıllarında İsrail için toplam değeri 2,5 milyar avro olan ihracat lisansları çıkardı.