Fransa'nın kuzeybatısında olumsuz hava koşulları nedeniyle 600 kişi tahliye edildi

PARİS (AA) - Fransa'nın kuzeybatısında etkili olan sel nedeniyle 3 vilayette "kırmızı alarm" verilirken, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 600 kişi tahliye edildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, ülkenin kuzeybatısında etkili olan sel nedeniyle Ille-et-Vilaine, Morbihan ve Loire-Atlantique vilayetlerinde alarm seviyesini kırmızıya, Calvados, Orne, Mayenne ve Maine-et-Loire vilayetlerinde turuncuya yükseltti.

Ille-et-Vilaine Valiliğinden yapılan açıklamada, vilayette 600 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Ülkenin özellikle kuzeybatısında etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oldu.

Bretonya bölgesindeki tren seferlerine ilişkin bilgi veren TER BreizhGo sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Rennes-Redon ve Rennes-Saint-Malo hatlarında tren seferlerinde aksamalar yaşandı ve bazı seferler iptal edildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, ülke genelinde 2 bin 300 haneye elektrik verilemezken, bazı kentlerde araçlar sular altında kaldı. Yardım ekipleri, vatandaşları tahliye etmek için küçük tekneler ve şişme botlar kullandı.