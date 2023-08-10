Fransa'nın La Rochelle kentindeki buğday silolarında yangın çıktı

Fransa'nın Manş Denizi sınırındaki La Rochelle kentinde bulunan buğday silolarında çıkan yangına müdahale ediliyor.

France Bleu'nün haberine göre, sabah saatlerinde kentteki bir buğday silosunda yangın çıktı.

Silodaki buğdayı yukarı taşıyan bantta başladığı belirtilen ve civardaki üç siloya daha sıçrayan yangına, bölgeye gelen 100'e yakın itfaiye eri müdahale ediyor.

Henüz kontrol altına alınamayan yangında, silolarda çalışan yaklaşık 20 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Civardaki yollar trafiğe kapatıldı.

Valilik, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yangının başladığı alanda 30'dan fazla silonun bulunduğu ifade ediliyor.

Öte yandan kentte 1977'de de büyük bir yangın çıkmıştı.