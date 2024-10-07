Fransa'nın üç vilayetinde sel uyarısı yapıldı

Fransa'nın güneydoğusundaki üç vilayette şiddetli yağışların sele yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Ulusal meteoroloji ajansı Meteo France, ülkenin güneydoğusundaki Gard, Lozere ve Ardeche vilayetlerinin "ekim ayına göre alışılmadık ve geniş ölçekli" yağışların etkisi altında olacağını bildirdi.

Öğleden sonra etkili olacak ve yarın etkisini sürdürecek yağışların sele yol açabileceğini açıklayan Meteo-France, üç vilayette turuncu alarm verdi.

Şiddetli yağışlara fırtınanın da eşlik edebileceği kaydedildi.